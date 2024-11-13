Машина взорвалась на улице Тараса Шевченко в Севастополе

В Севастополе на проезжей части взорвался автомобиль. Сдетонировало взрывное устройство, в результате чего умер водитель, сообщает Baza .

Инцидент произошел на улице Тараса Шевченко.

Проходящие мимо люди пытались спасти водителя. Они достали его из автомобиля и отдали докторам, однако он получил слишком сильные травмы и умер.

Очевидцы отмечают, что под днищем машины появилась крупная дыра. Они считают, что там было размещено самодельное взрывное устройство.