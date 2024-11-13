Машина взорвалась на улице Тараса Шевченко в Севастополе

Baza: машина взорвалась в Севастополе, погиб 1 человек
Происшествия

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В Севастополе на проезжей части взорвался автомобиль. Сдетонировало взрывное устройство, в результате чего умер водитель, сообщает Baza.

Инцидент произошел на улице Тараса Шевченко.

Проходящие мимо люди пытались спасти водителя. Они достали его из автомобиля и отдали докторам, однако он получил слишком сильные травмы и умер.

Очевидцы отмечают, что под днищем машины появилась крупная дыра. Они считают, что там было размещено самодельное взрывное устройство.