Машина влетела в ограждение на МКАД и загорелась

Автомобилист на высокой скорости влетел в ограждение на внешней стороне 17-го километра МКАД в Москве, после чего его машина перевернулась и загорелась, сообщает столичный Дептранс .

«На месте работают оперативные службы города», — сказано в сообщении.

Также департамент опубликовал видео аварии. На кадрах, вероятно, машина такси, на что указывает желтая расцветка и соответствующий знак на крыше. На шоссе велись ремонтные работы, которые и были ограждены.

В настоящее время для движения доступно две полосы из пяти. Специалисты уточняют обстоятельства произошедшего и данные о пострадавших.