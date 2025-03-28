Машина «скорой» влетела в автобусную остановку в Москве, трое пострадали

Очевидцы сообщили в Сети, что в столичном районе Чертаново Центральное произошло дорожное происшествие: автомобиль скорой помощи врезался в автобусную остановку на улице Кировоградской. По данным SHOT , травмы получили три человека.

На опубликованных кадрах видно, что специализированный автомобиль медицинской службы наполовину влетел в остановочный павильон. У транспортного средства работает проблесковая система синего цвета, а рядом толпятся люди.

По словам очевидцев, травмы получили три человека: двое из тех, что находились внутри машины, и человек, стоявший на остановке в момент аварии. На месте происшествия работают шесть экипажей медиков.

По данным Telegram-канала «МК: срочные новости», это не первое происшествие, связанное с данной остановкой. Несколько лет назад во время штормового ветра этот остановочный павильон опрокидывало на землю.