сегодня в 16:12

Машина скорой помощи опрокинулась на бок при ДТП в Москве

Карета скорой помощи опрокинулась на бок на улице Павла Андреева в Москве. Об этом рассказали очевидцы, сообщает « Осторожно, новости ».

В машину скорой врезался автобус. На месте происшествия находятся сотрудники МЧС и врачи.

Из спецтранспорта достали медиков, они травмированы.

На опубликованной записи видно, что автомобиль скорой лежит на боку. Его обступили очевидцы. На машину залезли мужчины. Они, предположительно, помогают медикам выбраться наружу.

