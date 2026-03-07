сегодня в 18:24

Машина с дипномерами врезалась во вход станции метро «Пражская» в Москве

Машина с дипломатическими (красными) номерами въехала во вход станции метро «Пражская» в Москве. Из-за этого конструкция получили сильный урон, сообщает « 112 ».

Из числа пассажиров метро никто не пострадал. Состояние человека, который был за рулем Kia Sportage, выясняют.

На опубликованной записи видно автомобиль, который врезался в дверь выхода №9. Ее слегка погнуло. Людей в момент столкновения рядом с ними не было.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции.

Пресс-служба московского Дептранса сообщила, что станция «Пражская» функционирует в стандартном режиме. Безопасности жителей ничего не угрожает.

Выход №9 временно не работает. Пассажирам порекомендовали пользоваться соседними лестницами — выходами №10-12.

