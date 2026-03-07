Машина с дипномерами врезалась во вход станции метро «Пражская» в Москве
Фото - © Официальный канал РЕН ТВ в Telegram
Машина с дипломатическими (красными) номерами въехала во вход станции метро «Пражская» в Москве. Из-за этого конструкция получили сильный урон, сообщает «112».
Из числа пассажиров метро никто не пострадал. Состояние человека, который был за рулем Kia Sportage, выясняют.
На опубликованной записи видно автомобиль, который врезался в дверь выхода №9. Ее слегка погнуло. Людей в момент столкновения рядом с ними не было.
На месте происшествия находятся сотрудники полиции.
Пресс-служба московского Дептранса сообщила, что станция «Пражская» функционирует в стандартном режиме. Безопасности жителей ничего не угрожает.
Выход №9 временно не работает. Пассажирам порекомендовали пользоваться соседними лестницами — выходами №10-12.
