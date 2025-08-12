Машина пополам: в ДТП около ТЦ «Крым» погибла 21-летняя нижегородка

Человек погиб при столкновении легковушки и грузовика у ТЦ в Нижнем Новгороде

Трагическое ДТП, случившееся рядом с торговым центром «Крым» в Нижнем Новгороде, унесло жизнь человека, сообщает pravda-nn.ru .

На опубликованных фотографиях с места аварии видно, что легковой автомобиль после столкновения с грузовиком на Южном шоссе фактически разорвало пополам.

ДТП произошло 12 августа примерно в 12:20 рядом с домом № 1Б на Южном шоссе. 21-летняя автомобилистка, управлявшая Lada Priora, попыталась совершить поворот налево через двойную сплошную линию, что запрещено как дорожной разметкой, так и установленными знаками. В результате ее машина столкнулась с грузовым автомобилем SHACMAN, после чего легковушку отбросило в столб.

Водитель Lada скончалась на месте происшествия до прибытия медиков. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.