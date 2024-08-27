Машина экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина сбила лося в Саратовской области

В Саратовской области автомобиль бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина попал в аварию с лосем. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

ДТП случилось утром 23 августа на дороге между селами Широкое и Большая Каменка. Столкновение дикого животного произошло с автомобилем Lada Largus, в которой находились 5 человек, но Рашкина с ними не было.

Утром на дорогу перед машиной выскочил лось, животное погибло на месте.

Осенью 2021 года Рашкин, находившийся за рулем в нетрезвом виде, был остановлен инспектором в Саратовской области. В автомобиле была найдена разделанная туша лося. Как выяснилось, бывший народный избранник охотился, не имея на то разрешения.

Калининский районный суд Саратовской области в итоге признал Рашкина виновным по статье о незаконной охоте, совершенной группой лиц по предварительному сговору, и приговорил его к 3 годам условно. Также ему на 2 года запретили заниматься охотой.