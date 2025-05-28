Mash: ВСУ атакуют беспилотниками Липецкую область

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Вооруженные силы Украины атакуют беспилотниками Липецкую область. По словам очевидцев, мощные взрывы слышны в городе Елец, сообщает Mash .

Как рассказали местные жители, были слышны звуки сирены.

Кроме того, в районе раздались 2 громких хлопка, а в небе появились вспышки.

Ранее в регионе объявили угрозу атаки БПЛА с красным уровнем опасности.

Зачем украинские беспилотники начали совершать постоянные налеты на Московский регион со второй половины мая, читайте в материале РИАМО.