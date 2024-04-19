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Mash: в приграничных регионах РФ подготовили зенитные группы по отлову дронов

В приграничных с Украиной регионах появились мобильные зенитные группы по отлову беспилотников ВСУ. Минувшей ночью они на джипах с пулеметами поразили два украинских дрона, сообщает Mash .

Недалеко от Старого Оскола и Белгородской области заметили два беспилотника, которые пересекли границу.

Дроны нашли, после чего выставили джип с пулеметом в 163 км от границы с Украиной.

БПЛА летели низко, почти касаясь верхушек деревьев. Пулеметчики заметили дроны и расстреляли их из «Утеса» калибра 12,7 мм.