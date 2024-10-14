Mash: участковый устроил аварию в подмосковном Видном
Полицейский с девушкой и ребенком снес три машины в Подмосковье
Полицейский в форме на автомобиле с девушкой и ребенком снес три машины в Подмосковье, пишет Telegram-канал Mash.
Про данным канала, участковый за рулем автомобиля выскочил на встречную полосу и снес три автомобиля в подмосковном Видном.
На опубликованном видео, мужчина в форме сидит на водительском месте и не в состоянии ответить на вопросы очевидцев аварии.
В машине с полицейским были маленький ребёнок и молодая девушка, утверждает канал.