Mash: у многих пассажиров российского SSJ 100 сгорел багаж

У многих пассажиров российского самолета сгорел багаж. На борту загоревшегося лайнера в Анталье находилось 79 человек, сообщает Mash .

Отмечается, что пассажиров российского самолета спасло то, что керосин после протечки загорелся на бетоне взлетно-посадочной полосы.

Инцидент произошел 24 ноября. Самолет Sukhoi Superjet 100-95LR летел из Сочи. По предварительной информации, огонь начался в двигателе. Никто не пострадал.

Появилось видео пожара на самолете Superjet 100 авиакомпании «Азимут» приземлившегося в аэропорту турецкой Антальи.