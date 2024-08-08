Mash: сын директора Полины Гагариной попал в реанимацию из-за аварии

18-летний Артем Мухачев попал в аварию в Дмитрове. Он не справился с управлением и перевернулся на квадроцикле. Это произошло во вторник.

Юношу доставили в больницу. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую, сотрясение, травму груди, многочисленные переломы и ушибы. Сейчас Артем находится в медучреждении под наблюдением врачей.

Юноша занимается хоккеем, как и его отец. Он играл за московских «Белых Медведей».

Андрей Мухачев — экс-защитник хоккейного клуба «Ак Барс». Сейчас он занимает должность директора певицы Полины Гагариной.