Mash: старший следователь МВД Крыма оказался агентом СБУ

сегодня в 13:18

ФСБ в Симферополе задержала старшего следователя МВД Крыма Сергея Е., который оказался агентом СБУ, сообщает Mash .

Сергей с 2016 года собирал и передавал данные о жителях полуострова украинским спецслужбам.

Восемь лет назад мужчина стал работать следователем. Он служил в контрольно-методическом отделе МВД Крыма, получил звание майора.

Сотрудники центра «Э» вместе с УСБ МВД Крыма установили, что все это время Сергей передавал личные данные российских и украинских граждан из засекреченных баз службе безопасности Украины.

На 38-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Госизмена». Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей и до 20 лет лишения свободы.