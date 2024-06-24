Mash: старший следователь МВД Крыма оказался агентом СБУ
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ФСБ в Симферополе задержала старшего следователя МВД Крыма Сергея Е., который оказался агентом СБУ, сообщает Mash.
Сергей с 2016 года собирал и передавал данные о жителях полуострова украинским спецслужбам.
Восемь лет назад мужчина стал работать следователем. Он служил в контрольно-методическом отделе МВД Крыма, получил звание майора.
Сотрудники центра «Э» вместе с УСБ МВД Крыма установили, что все это время Сергей передавал личные данные российских и украинских граждан из засекреченных баз службе безопасности Украины.
На 38-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Госизмена». Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей и до 20 лет лишения свободы.