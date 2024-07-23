Mash: российского футболиста Сафонова заметили во Франции с разбитым лицом

Футболиста Матвея Сафонова заметили возле базы ПСЖ во Франции, у него было разбито лицо, сообщает Mash .

Очевидцы заявили, что у спортсмена был зашит глаз. Сафонов не сказал, из-за чего у него появились ссадины на лице. Экс-капитан «Краснодара» уехал, раздав автографы.

в Сети предположили, что футболист либо врезался в штангу на тренировке, либо стал участником драки.

Матвей Сафонов перешел в «Пари Сен-Жермен» 14 июня этого года. Контракт с клубом у него заключен до 2029 года.