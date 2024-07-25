Mash: около 15 человек заблокированы в московской стоматологии из-за пожара

До 15 человек могут быть заблокированы в кабинете стоматологии DSstudio в Звонарском переулке в столице из-за возгорания в подъезде, сообщает Mash .

Задымление произошло в подъезде, который находится рядом со стоматологией. Внутри находятся люди, они пытались выйти через дверь — не получилось. Попытались вылезти из окна ординаторской — тоже не смогли, так как на окнах стоят решетки.

Спасатели уже прибыли на место и всех эвакуировали. Сейчас специалисты проверяют сообщение о заблокированных при пожаре дверях.