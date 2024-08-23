сегодня в 16:24

Mash: один из захватчиков ИК под Волгоградом надел самодельный жилет смертника

23-летний уроженец Таджикистана Рустамчон Наврузи — один из захватчиков исправительной колонии № 19 под Волгоградом — надел жилет смертника, в руках он держит детонатор, сообщает Mash .

Взрывчатка объемом 5–7 л — самодельная. По предварительным данным, она сделана из промышленных жидкостей и бензина.

Вещества для создания СВУ могли найти в гараже, где работают арестанты. Среди ингредиентов есть и загуститель из алюминиевой трубы.

Заключенные захватили ИК № 19 в Суровикине Волгоградской области 23 августа. Они требуют 2 млн долларов и вертолет. На данный момент известно, что террористы убили как минимум двух сотрудников ФСИН.