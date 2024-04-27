Mash: мама Иды Галич разбила голову после спа-процедур в отеле в Москве
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Мама блогера Иды Галич попала в больницу из отеля в центре столицы. Зарина Галич разбила голову, когда выходила из спа, сообщает Mash.
Ида и ее мама отдыхали в релакс-зоне гостиницы Stella di Mosca на Большой Никитской. После того, как все процедуры закончились, женщина упала и ударилась головой о пол.
Сотрудники срочно вызвали скорую, когда увидели кровь. Зарину Галич вынесли на носилках в сопровождении дочери. В Боткинской больнице женщине перевязали рану и продезинфицировали ее.
После процедур маму блогера с дочерью отпустили домой.