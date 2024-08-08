Мантуров провел совещание по поддержке Курской области

сегодня в 05:05

В регионах развернут ПВР для покинувших свое жилье курян

В соседних с Курской областью регионах развернут пункты временного размещения для жителей курского приграничья, покинувших свои дома, пишет РБК .

Первый вице-премьер Денис Мантуров провел межведомственное совещание по оказанию помощи Курской области.

По данным РБК, Мантуров поручил службам развернуть ПВР в соседних с Курской областью регионам.

Разместившимся в ПВР окажут материальную помощь, сказано в публикации со ссылкой на сообщение Минпромторга.

Представителям силовых органов поручено сообщать кабмину о состоянии оперативной обстановки в Курской области.

ВСУ атаковали населенные пункты в курском пограничье утром 6 августа. В результате нападения есть погибшие и раненые среди гражданского населения.