Мантуров провел совещание по поддержке Курской области
В регионах развернут ПВР для покинувших свое жилье курян
В соседних с Курской областью регионах развернут пункты временного размещения для жителей курского приграничья, покинувших свои дома, пишет РБК.
Первый вице-премьер Денис Мантуров провел межведомственное совещание по оказанию помощи Курской области.
По данным РБК, Мантуров поручил службам развернуть ПВР в соседних с Курской областью регионам.
Разместившимся в ПВР окажут материальную помощь, сказано в публикации со ссылкой на сообщение Минпромторга.
Представителям силовых органов поручено сообщать кабмину о состоянии оперативной обстановки в Курской области.
ВСУ атаковали населенные пункты в курском пограничье утром 6 августа. В результате нападения есть погибшие и раненые среди гражданского населения.