«Маммолог» ставил диагнозы по фото груди и влагалища в «мамских» чатах

Блогер из Самары обратила внимание на некого врача-маммолога, который ставит диагнозы по фото в чатах. При этом он просит молодых мам выслать не только снимки груди, но и влагалища, сообщает «112» .

После родов блогер зашла в чат молодых мам, чтобы задать простой вопрос по грудному вскармливанию, но сразу получила сообщение. В нем некий врач-маммолог, который якобы является постоянным консультантом группы, просил прислать ему фото груди.

Девушка подошла к вопросу серьезно. Она сделала фотографии груди со всех ракурсов и даже привлекла мужа к фотосессии, чтобы кадры получились максимально детальными. Но «доктору» этого оказалось недостаточно.

Он написал, что для более точной постановки диагноза нужно прислать еще и фото влагалища. Как эта часть тела связана с грудным вскармливанием, он не пояснил. Тут молодая мама начала подозревать, что перед ней не маммолог, а любителей чужих «горячих» снимков.

