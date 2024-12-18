«Мама не вернется»: женщина оставила в ТЦ в Рыбацком новорожденного с запиской

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В торговом центре «Порт-находка» в Рыбацком женщина оставила младенца и покинула помещение. Рядом с новорожденным обнаружили записку, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Петербурга.

«Мама не вернется. Позаботьтесь о нем», — написано в ней.

Предположительно, мальчику от одного до трех месяцев. В прокуратуре организована проверка. Известно, что младенца забрали в больницу.

Кроме того, городской Следственный комитет организовал доследственную проверку.