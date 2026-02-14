сегодня в 10:22

Мама и 4 ребенка погибли при поджоге частного дома в Хабаровском крае

Прокуратура Хабаровского края начала проверку по факту пожара, который унес жизни матери и четверых детей, сообщает пресс-служба ведомства.

Жилой дом загорелся этой ночью в поселке Кукан Хабаровского района. Предварительно, при тушении огня были найдены тела пяти человек: женщины и четверых ее детей, трое из них несовершеннолетние.

На видео с места происшествия показано, что от дома практически ничего не осталось, стоит только одна обгоревшая стена.

Для координации деятельности силовиков и спецслужб на место трагедии выехал прокурор Хабаровского района Алексей Емельянцев. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По факту пожара и гибели людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как рассказал Telegram-каналу «112» источник, предварительная причина возгорания — поджог дома.

