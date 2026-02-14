Мама и 4 ребенка погибли при поджоге частного дома в Хабаровском крае
Фото - © Прокуратура Хабаровского края
Прокуратура Хабаровского края начала проверку по факту пожара, который унес жизни матери и четверых детей, сообщает пресс-служба ведомства.
Жилой дом загорелся этой ночью в поселке Кукан Хабаровского района. Предварительно, при тушении огня были найдены тела пяти человек: женщины и четверых ее детей, трое из них несовершеннолетние.
На видео с места происшествия показано, что от дома практически ничего не осталось, стоит только одна обгоревшая стена.
Для координации деятельности силовиков и спецслужб на место трагедии выехал прокурор Хабаровского района Алексей Емельянцев. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
По факту пожара и гибели людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Как рассказал Telegram-каналу «112» источник, предварительная причина возгорания — поджог дома.
