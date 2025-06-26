«Мама, это тюрьма»: жительницы Екатеринбурга «разнесли» детский лагерь

Родители екатеринбургских школьников отправили детей в летний загородный лагерь «Орленок» в Челябинской области, но быстро пожалели об этом и забрали детей домой, сообщает E1.ru .

На сайте администрации, выдававшей путевки в лагерь, размещены красивые снимки с берега озера Увильды. Детям обещали отдых среди уральской природы в 130 км от Екатеринбурга, на ухоженной территории. Но в реальности все оказалось очень плохо.

Одна из жительниц рассказала, что отправила в лагерь сразу двух дочерей, но через два дня забрала их. Каждая путевка обошлась маме в 15 465 рублей (это 50% от полной стоимости проживания там).

«Дети жили в антисанитарных условиях: им дали грязное постельное белье, а в комнате на 15 человек было всего три тумбочки, которые разваливались», — пожаловалась екатеринбурженка.

По ее словам, на сайте было написано, что в лагере есть телевизор, игровая приставка, компьютер, но в реальности там ничего не было. Также туалет был без света. Чистое постельное белье школьникам выдали только, когда приехали родители.

Путевку в лагерь она купила через агентство ООО «ТурЭкспоСервис», оно также называлось «Детское бюро путешествий». Поле того, как женщина забрала детей, ей отказались возвращать потраченные на лагерь деньги.

«Ребенок со слезами сказал, что это тюрьма, а не лагерь. Да и еще якобы оздоровительный… От автобуса до лагеря они пешком шли, толком дороги туда нет», — пожаловался пользователь Аноним 182.

Многие родители поспешили забрать детей из лагеря, назвав условия там ужасными. Родители рассказали, что там стоят «казармы», в стенах дырки, а матрасы на кроватях тонюсенькие, подушки в пятнах, нормального постельного белья нет. Туалет для детей находится на улице, в сон-час ребят туда не отпускают.

Также есть и родители, заступившиеся за лагерь. Они назвали условия проживания там «скромными», но похвалили вожатых и питание. После того массовых жалоб родителей на лагерь, в соцсетях закрыли группу «Орленка» и ограничили возможность комментировать там записи.

Еще в 2024 году в этом же лагере массово отравились дети. Туда с проверкой выезжали Роспотребнадзор и прокуратура.