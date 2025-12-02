Малышка искупалась в бассейне Краснодара и подхватила грибок половых органов

Двухлетняя девочка подхватила грибок половых органов в детском бассейне в Краснодаре. Из-за осложнений начались проблемы с почками, сообщает SHOT .

Мать девочки Юлия 8 раз сводила дочь на занятия в один из частных бассейнов Краснодара. После этого она увидела сыпь на половых органах ребенка.

Сперва девочку лечили от аллергии, однако симптомы не проходили. Через некоторое время у малышки взяли мазок. Выяснилось, что появилась грибковая инфекция.

Когда ее вылечили, у девочки температура выросла до 40 градусов. Врачи выяснили, что инфекция дошла до мочевыводящих путей. Также малышка заболела боковирусом, появившимся из-за ухудшившегося после инфекции иммунитета.

Девочку выписали из больницы, однако продолжают лечить антибиотиками и лекарствами для почек. Без них организм не сможет победить недуг. Анализы все еще плохие.

Мать малышки сказала, что руководство частного бассейна так с ней и не связалось. Женщина обратилась в Роспотребнадзор.

