Малыш выпал из окна квартиры в Дзержинске и остался в живых

В городе Дзержинске в Нижегородской области двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже. В результате ЧП мальчик выжил, однако его пришлось госпитализировать, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на областное следственное управление СК.

Происшествие случилось в понедельник утром на улице Попова. Малыш залез на подоконник и облокотился на москитную сетку, когда окно было открыто. После этого ребенок рухнул с третьего этажа.

Мальчик выжил, его увезли в больницу. По данным следователей, на окне, из которого выпал малыш, не было замка и специальных фиксаторов.

Прочие детали и обстоятельства случившегося выясняются.