Малолетний химик случайно отравил четырехлетнего брата в Норильске
Фото - © Медиасток.рф
Четырехлетний мальчик из Норильска попал в больницу после того, как случайно выпил смесь бытовых химикатов. Как сообщает полиция Красноярского края, опасную жидкость приготовил его восьмилетний брат, когда ставил химический эксперимент, пишет РИА Новости.
Старший мальчик смешал бытовую химию во время игры, чтобы посмотреть на химическую реакцию. Младший ребенок по неосторожности употребил эту смесь вовнутрь и попал в больницу.
Полиция проводит проверку происшествия. По информации правоохранителей, в момент инцидента дети были под присмотром взрослой родственницы. Семья ранее не привлекала внимания полиции.
В настоящее время пострадавший ребенок проходит лечение в медицинском учреждении Норильска. По имеющейся информации, его жизни ничто не угрожает. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.