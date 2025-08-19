Малолетний химик случайно отравил четырехлетнего брата в Норильске

Четырехлетний мальчик из Норильска попал в больницу после того, как случайно выпил смесь бытовых химикатов. Как сообщает полиция Красноярского края, опасную жидкость приготовил его восьмилетний брат, когда ставил химический эксперимент, пишет РИА Новости .

Старший мальчик смешал бытовую химию во время игры, чтобы посмотреть на химическую реакцию. Младший ребенок по неосторожности употребил эту смесь вовнутрь и попал в больницу.

Полиция проводит проверку происшествия. По информации правоохранителей, в момент инцидента дети были под присмотром взрослой родственницы. Семья ранее не привлекала внимания полиции.

В настоящее время пострадавший ребенок проходит лечение в медицинском учреждении Норильска. По имеющейся информации, его жизни ничто не угрожает. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.