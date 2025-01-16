Малолетнего ребенка и пьяную мать нашли в московском подъезде

В Москве на 13-й Парковой улице в подъезде одного из многоквартирных домов нашли ребенка 2024 года рождения и пьяную спящую мать. За установлением всех обстоятельств случившегося следит прокуратура, об этом сообщается в Telegram-канале столичного ведомства.

По данным прокуратуры, мальчика доставили в больницу. При необходимости медики окажут ему всю необходимую помощь.

Известно, что матери малолетнего ребенка 28 лет. Почему она спала в неподобающем виде в подъезде дома, оставив сына в опасности, устанавливается.

Соблюдение законных прав несовершеннолетнего, его дальнейшее устройство и определение меры наказания для гражданки находятся под надзором Измайловской межрайонной прокуратуры, которая также следит за выполнением всех правовых обязательств в данном деле.