Маленький мальчик выпал из окна квартиры на седьмом этаже в Москве
В Москве из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже, выпал ребенок, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Инцидент произошел в жилом доме на улице Медынской. Выпавшему из окна мальчику всего 1 год и 8 месяцев.
Малыша госпитализировали. Он находится в тяжелом состоянии.
Прокуратура контролирует ход проверки исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетих.
Работу правоохранительных органов координирует и. о. чертановского межрайонного прокурора Станислав Шевченко.