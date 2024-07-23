Маленький мальчик выпал из окна квартиры на седьмом этаже в Москве Происшествия сегодня в 18:42

В Москве из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже, выпал ребенок, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Медынской. Выпавшему из окна мальчику всего 1 год и 8 месяцев. Малыша госпитализировали. Он находится в тяжелом состоянии. Прокуратура контролирует ход проверки исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетих. Работу правоохранительных органов координирует и. о. чертановского межрайонного прокурора Станислав Шевченко.