Маленький мальчик гулял по оконному карнизу на 11-м этаже дома в Балашихе

Очевидцы заметили мальчика, гуляющего по карнизу окна на 11-м этаже дома по улице Твардовского в Балашихе, сообщает SHOT .

Рядом с окном в квартире стояла сестра малыша и наблюдала за ним.

Часть свидетелей ЧП пыталась уговорить мальчика зайти внутрь. В это время другие люди стучали в квартиру, но мама детей спала. По словам местных жителей, вероятно, женщина была пьяна.

Инцидент завершился благополучно. Ребенок не пострадал, он зашел внутрь жилья.

Сейчас семью проверяют органы опеки.