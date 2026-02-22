сегодня в 17:43

Мальчик провалился в люк в Смоленской области и сидел там 6 часов

Семилетний мальчик гулял с одноклассниками в районе здания ФОКа на улице Школьной в п. Кардымово Смоленской области. Он отошел от компании и оказался на соседней территории, где провалился в открытый люк глубиной 2,7 м, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ребенку после инцидента была оказана медпомощь, сейчас мальчик находится дома.

Прокуратура установит причины и условия произошедшего, даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию объектов коммунального хозяйства. При наличии основной будут приняты меры прокурорского реагирования.

По информации РЕН ТВ, после падения в люк ребенок потерял сознание, но потом пришел в себя и смог выбросить на поверхность перчатку. По ней школьника и нашли спустя шесть часов.

В поисках ребенка принимали участие волонтеры и члены семьи. После обнаружения школьнику вызвали скорую помощь.

