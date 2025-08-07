Максима Галкина* сбил автомобиль в Юрмале

Известного юмориста и иноагента Максима Галкина* сбил автомобиль во время велопрогулки в Юрмале, сообщает SHOT .

ДТП произошло в Латвии на днях. По предварительной информации, Галкин* двигался на велосипеде по не самой оживленной улице Видус-проспект. В это время «Фольксваген», за рулем которого находилась женщина, влетел в него сбоку.

В результате происшествия руку юмориста порезало осколками разбитого стекла, поэтому последнем концерте он был с забинтованной кистью.

Ранее Максим Галкин* отметил свой 49-летний день рождения в итальянском ресторане Tartufo на Кипре. Заведение принадлежит бизнесмену из Украины и расположено вблизи пристани Марина Бич.

*Физическое лицо, признанное иноагентом в России.