Майор и сирийский ветеран лишили МО РФ 1,8 млрд руб из-за секретных бункеров

Экс-замгендиректора ООО «Атлас» Дмитрия Пипко и бывшего гендиректора ООО «М-Строй», участника военной операции в Сирии Андрея Епифанцева приговорили к 7 и 3 годам лишения свободы соответственно по делу о хищениях при постройке секретных подземных бункеров для Минобороны РФ. Их действия причинили ведомству ущерб на 1 млрд 809 млн 612 тысяч рублей, передает корреспондент ТАСС .

Пипко приговорен 2-м Западным окружным военным судом к 7 годам лишения свобод в колонии общего режима и штрафу в 1,5 млн рублей, Епифанцев — к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 0,5 миллиона рублей. В ходе прений сторон прокурор запрашивал для Пипко 11 лет колонии и лишение звания майора, а ветерану конфликта в Сирии Епифанцеву — 6 лет колонии.

Фигуранты частично признали вину и частично возместили ущерб министерству обороны. Имущество осужденных примерно на 50 млн рублей также арестовали.

В суде выяснили, что фигуранты в документах завышали объем и цены на материалы и оборудование, которых в реальности не было. Судя по экспертизам, Пипко и Епифанцев заметали следы и избавлялись от улик, а также вывезли со своих компаний все серверы. Кроме того, до задержания Пипко намеренно уничтожил три мобильника, засунув их в микроволновую печь.

Суд рассмотрел дело со второй попытки. Материалы расследования содержат секретные данные.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.