Майнеры украли электричества для криптоферм на почти 1 млрд на Кавказе

Нелегальные майнеры на Кавказе нанесли примерно один млрд рублей ущерба местным электросетям в 2025 году. Темщики незаконно подключают собственные криптовалютные фермы к линиям электропередач (ЛЭП) и похищают энергию, сообщает Mash .

Из-за действий злоумышленников в регионах могут начаться перебои со светом. С января по август долги предприятий ЖКХ и майнеров Северо-Кавказского федерального округа увеличились на 521,7 млн рублей и составили около 3,3 млрд рублей.

Хуже всего ситуация в Республике Дагестан. В регионе ущерб от добытчиков криптовалюты с января по август составил 657 млн рублей.

На втором месте находится Карачаево-Черкесская Республика. Там майнеры выкачали электричества на 104,1 млн рублей.

В Республике Ингушетии злоумышленники украли энергии на 76 млн рублей. В Северной Осетии на 1,8 млн. В Ставропольском крае — на более 717 тыс.

Суммарно «Россети Северный Кавказ» подали исков в суд по просроченным долгам за электричество практически на четыре млрд рублей. Это рекордное количество за всю историю. Доля «Дагэнерго» в этой сумме — более трех с половиной млрд.

Власти Республики Дагестан сражаются с майнерами с использованием БПЛА. В регионе запускают дроны для обнаружения передвижных ферм, которые зарегистрированы под транспорт, в высокогорных частях региона.

До этого ущерб от нелегальных майнеров на Кавказе составил один млрд рублей за два года.

