сегодня в 18:00

Маяк Мержаново получил повреждения при природном пожаре в Ростовской области

Маяк Мержаново получил сильные повреждения в результате крупного природного пожара в Синявском сельском поселении Ростовской области, сообщил глава Неклиновского района Василий Даниленко.

«Немедленно выехал на место происшествия. В границах пострадавшей территории вводится режим ЧС», — написал Даниленко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что также в результате ЧП сгорел жилой дом и получили повреждения еще один дом и хозпостройка.

По словам главы района, на месте пожара работают экстренные службы. Даниленко призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять лишь официальной информации.

Как сообщает пресс-служба МЧС России, спасатели ликвидировали возгорание в хуторе Мержаново Неклиновского района. Общая площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м.

Также для ликвидации возгорания сухостоя на улице Левобережной улице в Ростове-на-Дону задействован вертолет Ми-8. Общая площадь возгорания составляет около 1,5 тыс. кв. м. К ликвидации ЧП привлечены более 40 сотрудников МЧС и 9 единиц спецтехники.

Кроме того, в Аксайском районе сотрудники МЧС локализовали ландшафтный пожар, охвативший площадь в 3 тыс. «квадратов». В настоящее время 37 спасателей и 9 единиц спецтехники продолжают тушить огонь, защищая жилые дома от его распространения. Во всех случаях удалось избежать пострадавших.