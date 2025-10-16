сегодня в 12:01

Магазин загорелся на Чертановской улице в столице

Пожар произошел в подвале пристройки к жилому дому по адресу: Москва, ул. Чертановская, д. 54, к. 1, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

Было возгорание в подвале одноэтажной пристройки к 18-этажному жилому зданию. Пожар был оперативно ликвидирован.

Пострадавших в данном инциденте нет.

По информации «МК: срочные новости», там горел магазин на первом этаже. В здании огонь охватил товары на площади 30 кв. м. Люди успели выйти из помещения.

