Магазин загорелся на Чертановской улице в столице
Фото - © Фотобанк Лори
Пожар произошел в подвале пристройки к жилому дому по адресу: Москва, ул. Чертановская, д. 54, к. 1, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.
Было возгорание в подвале одноэтажной пристройки к 18-этажному жилому зданию. Пожар был оперативно ликвидирован.
Пострадавших в данном инциденте нет.
По информации «МК: срочные новости», там горел магазин на первом этаже. В здании огонь охватил товары на площади 30 кв. м. Люди успели выйти из помещения.
