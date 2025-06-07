Лжеработодатели превращают iPhone россиян в «кирпичи»

Одной из пострадавших стала 20-летняя москвичка, которая нашла объявление о работе в одном Telegram-каналов. Там приглашали на вакансию SMM-щика цветочного бутика. Девушка отправила свое резюме HR и договорилась о времени собеседования.

На созвоне с менеджером, представившимся Виктором, девушка обсудила вакансию, условия труда, навыки монтажа, а также опыт работы. Затем менеджер предложил кандидатке установить на ее телефон CRM-программу, которая якобы нужна для рабочих процессов. Она загружалась через другой iCloud, так как ее не было в App Store. Девушка ранее устанавливала на свой смартфон банковские приложения через сторонние сервисы, поэтому ее это не смутило.

После установки CRM-программы менеджер бутика попросил москвичку выключить Face ID. У нее сразу же заблокировался iPhone, на экране возникло сообщение, что телефон можно разблокировать за 4 тыс. рублей. Тогда злоумышленники стали писать девушке, что полицейские в этом вопросе ей не помогут, а следует скорее отправить им деньги.

Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Москвичка написала в поддержку Apple, но там ей не помогли, так как iPhone 11 она купила 3 года назад, а чек потеряла. Производителю коробки с данными оказалось недостаточно. Смартфон так и остался заблокированным.