Лыжник случайно порезал себе голову на горном курорте в Сахалинской области
Фото - © Медиасток.рф
Мужчина ездил на лыжах по трассе на горном курорте в Сахалинской области, не надев шлем. Он случайно въехал в приятеля и рассек себе голову его кантами (лезвиями из металла на лыжах), сообщает SHOT.
У мужчины из порезов начала идти кровь, его сразу же отправили в медпункт. Там врачи оказали необходимую помощь.
Жизни мужчины в настоящий момент ничего не угрожает, он уже пошел на поправку. В дальнейшем лыжник планирует ездить только в шлеме.
На опубликованной записи к посту видно, что у мужчины рассечение посередине головы и течет кровь.
