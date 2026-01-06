Лыжник случайно порезал себе голову на горном курорте в Сахалинской области

Мужчина ездил на лыжах по трассе на горном курорте в Сахалинской области, не надев шлем. Он случайно въехал в приятеля и рассек себе голову его кантами (лезвиями из металла на лыжах), сообщает SHOT .

У мужчины из порезов начала идти кровь, его сразу же отправили в медпункт. Там врачи оказали необходимую помощь.

Жизни мужчины в настоящий момент ничего не угрожает, он уже пошел на поправку. В дальнейшем лыжник планирует ездить только в шлеме.

На опубликованной записи к посту видно, что у мужчины рассечение посередине головы и течет кровь.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.