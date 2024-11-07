Лукашенко помиловал осужденных за экстремизм

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Лукашенко помиловал 2 женщин и 29 мужчин, осужденных за экстремизм

Ряд белорусских заключенных, осужденных за преступления экстремистской направленности, получили президентское помилование. Глава республики Александр Лукашенко помиловал 31 человека (2 женщин и 29 мужчин), большинство из них имеют детей, сообщает пресс-служба президента.

Из всех помилованных 17 человек страдают от хронических заболеваний, а трое признаны инвалидами. Почти каждый из получивших помилование — 27 из 31 заключенных — имеет детей, причем семеро из них являются многодетными родителями.

Арестантов освободили от основного наказания, но их судимости сохранятся.

«Министерство внутренних дел обеспечит контроль за их правопослушным поведением», — добавили в пресс-службе.

Между тем Александр Лукашенко прокомментировал президентскую гонку в США и назвал демократа Камалу Харрис «героической женщиной».