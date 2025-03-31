Лука Сафронов поблагодарил Россию за содействие в ситуации с Пашей Техником

Пианист Лука Сафронов-Затравкин рассказал, что его друг — рэпер Паша Техник — находится в больнице в Таиланде в стабильно тяжелом состоянии. Он не может говорить и видеть, но, возможно, все слышит, сообщает NEWS.ru .

Сафронов добавил, что в таком состоянии Технику необходима квалифицированная медицинская помощь, и местные врач ее оказывают.

По словам пианиста, поддержку рэперу оказывает и его бывшая жена Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мелинчук). Она вылетела на Пхукет и сейчас находится в больнице вместе с бывшим супругом.

Сафронов выделил активное участие российской стороны в этой ситуации. Он убедился в том, что каждый российский турист может чувствовать себя в безопасности. На примере своего друга он осознал, что Россия заботится о гражданах, следит, помогает, оказывает всевозможное содействие и участие.

«Даже если с ним что-то случилось, он отравился, не дай бог, сосисками или что-то с ним произошло, Россия рядом. И его страна о нем обязательно позаботится», — заявил Лука.