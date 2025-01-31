Локальный апокалипсис: к Великобритании движется астероид

Daily Star: 100-метровый астероид может упасть на Великобританию в 2032 году

В сторону Великобритании движется астероид, который через пару лет может рухнуть прямо на территорию королевства, сообщает 360.ru .

По информации Daily Star, 22 декабря 2032 года 100-метровый космический объект упадет на территорию королевства. Это вызовет локальные разрушения и, что особенно печально, испортит англичанам празднование Рождества.

Тем не менее, такой размер космического тела не вызовет массовое вымирание видов, как это произошло 66 млн лет назад из-за астероида, уничтожившего динозавров. Он имел диаметр от 10 до 15 км, пишет The Guardian.

Однако 100-метровые астероиды, попадающие в атмосферу Земли примерно раз в несколько тысяч лет, способны причинить значительный ущерб на уровне целого города.