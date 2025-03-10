Люди заперты в огне: здание загорелось возле Павелецкого вокзала в Москве

Пожар произошел в районе Павелецкого вокзала в Москве

В районе Павелецкого вокзала в Москве произошел пожар в здании по адресу: улица Дербеневская, д. 20. Из огня удалось спасти трех человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Пожарно-спасательное подразделение выяснило, что очаг возгорания расположен на третьем этаже отдельно стоящего разноуровневого здания. Оно находится на реконструкции.

По данным Telegram-канала Mash, внутри здания находились люди. Они были заперты в огне и просили о помощи.

Пожарные спасли трех человек. Обстоятельства пожара выясняются, дальнейшая информация уточняется.

Ранее четыре человека погибли на пожаре в тепличном комплексе в Подмосковье. Возбуждено уголовное дело.