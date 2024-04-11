Люди продолжают приходить к стихийному мемориалу жертвам теракта у «Крокуса»

Вечером 22 марта в «Крокусе» произошел теракт. Люди продолжают приносить цветы, свечи и игрушки к стихийному мемориалу.

Сейчас мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» перенесен на зеленый газон, что недалеко от его первоначального местоположения.

«Как и вся наша страна была потрясена этими событиями. Считаю своим долгом и долгом своей семьи привести сюда внуков, отдать память тем, кто здесь невинно погиб. Скорбим вместе со страной. Выражаю соболезнования. Надеюсь, что мы будем аккуратнее и такого больше не повторится», — рассказал житель Рузского района Московской области Дмитрий Шабалин.

Стихийный мемориал будет здесь как минимум 40 дней с момента трагедии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отдельно поблагодарил врачей, которые борются за жизни пострадавших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Особые слова благодарности я бы хотел сказать врачам. Врачам подмосковным, врачам московским и особенно — федеральным институтам. Вы знаете, что часть очень тяжелых ранений взяли на себя специалисты федеральных центров и сейчас, до сих пор, борются за жизнь наших жителей, жителей нашей страны», — сказал Воробьев.