Люди оказались заблокированы в горящем Театре Музкомедии в Екатеринбурге

В Екатеринбурге загорелось здание Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии. В настоящее время возгорание в театре локализовано, сообщает «112» .

Возгорание произошло в среду днем в здании на улице Ленина, дом № 47. На опубликованных кадрах видно, как из окна театра идет черный дым. В этот момент сотрудник МЧС пытается с крыши пробраться внутрь здания. Затем спасатели выносят пострадавшего из здания.

Прибывшие на место пожарно-спасательные расчеты выяснили, что очаг возгорания находится на четвертом этаже театра. Предположительно, из-за короткого замыкания загорелись вещи актеров. В настоящий момент пожар в Театре Музкомедии локализован.

Как сообщает SHOT, все в момент пожара сотрудники и участники детских творческих коллективов пытались самостоятельно эвакуироваться, но выходы в Театре Музкомедии были заблокированы. Люди были вынуждены спасаться на крыше здания.

Всего эвакуировали около 50 человек. В настоящее время сотрудники МЧС обходят все помещения в поисках пострадавших.

По словам сотрудника театра, он пытался потушить пожар самостоятельно и получил серьезные ожоги. Пострадавшего госпитализировали.