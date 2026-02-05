Людей эвакуировали из «Крокус Экспо» в Подмосковье
Фото - © Telegram/«Осторожно, Москва»
В выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске прошла эвакуация, сообщает «Осторожно, Москва».
В Сети опубликованы кадры с места происшествия. На фото изображен выставочный центр, рядом с которым столпились десятки людей.
По словам посетителей, им объявили об эвакуации по громкой связи. Людей попросили покинуть территорию комплекса.
Позже объявили, что сигнализация сработала из-за технического сбоя. Людей запустили обратно.
