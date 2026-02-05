сегодня в 12:43

Людей эвакуировали из «Крокус Экспо» в Подмосковье

В выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске прошла эвакуация, сообщает «Осторожно, Москва» .

В Сети опубликованы кадры с места происшествия. На фото изображен выставочный центр, рядом с которым столпились десятки людей.

По словам посетителей, им объявили об эвакуации по громкой связи. Людей попросили покинуть территорию комплекса.

Позже объявили, что сигнализация сработала из-за технического сбоя. Людей запустили обратно.

