Любвеобильный пассажир сорвал вылет российского самолета в Сочи

Пассажир рейса SU-6562 Сочи-Петербург на борту Airbus A319 авиакомпании «Россия» начал пытаться наладить особо телесные отношения с супружеской парой, сидевшей на соседних креслах. Но любвеобильного мужчину задержали, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина» .

Мужчина в подпитии сначала занял чужое место в бизнес-классе. После внушения, полученного от экипажа, он успокоился и сел на свое кресло в 19 ряду.

Во время руления лайнера пассажир внезапно проникся пламенной симпатией к соседям. Сначала он попытался начал трогать женщину, норовил обняться и даже поцеловать ее мужа. Вежливо охладить пыл соседа у супругов не получилось, диалог перерос в нецензурную ругань. Приставучий пассажир также получил по носу от оскорбленного супруга.

Старшая бортпроводница предоставила пострадавшему салфетку и доложила о случившемся командиру, который решил прервать руление и вызвать полицию.

Лайнер вернулся на место стоянки, борт на 1,5 часа превратился в зал ожидания. Полицейские выслушали историю произошедшего, причем пострадавший муж в объяснении лояльно сказал, что претензий к обидчику не имеет, а оппонент «сам ударился о переднее кресло». Но любвеобильного мужчину вывели из салона. После этого лайнер отправился в Санкт-Петербург.

