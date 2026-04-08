Любовный треугольник: пара в Техасе устроила расправу над беременной школьницей

Суд в штате Техас приговорил Челси Шипп к 40 годам, а Коди Арнольда — к 34 годам тюрьмы за убийство 16-летней беременной Кейтлин Стоун, сообщает «Царьград» .

Преступление произошло на почве любовного треугольника. По данным следствия, 21-летний Коди Арнольд рассказал своей 28-летней возлюбленной Челси Шипп, что 16-летняя Кейтлин Стоун ждет от него ребенка.

После этого Шипп взяла пистолет и выстрелила в спящую девушку. Подросток погибла на месте. Арнольд накрыл голову убитой мусорным пакетом.

Тело обнаружили полицейские на следующий день. Следствие установило, что пара опасалась огласки связи взрослого мужчины с несовершеннолетней и возможного уголовного преследования. Убийство, по версии обвинения, планировалось несколько дней.

Перед преступлением обвиняемые употребляли метамфетамин, однако следователи пришли к выводу, что это не было спонтанным действием. В Техасе убийство беременной квалифицируется как лишение жизни двух лиц — матери и плода. Суд учел особую циничность преступления и отсутствие раскаяния у подсудимых.

По данным американских СМИ, насилие со стороны партнера остается одной из основных причин гибели беременных женщин в США.

