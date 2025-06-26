Любовница-убийца из Кузбасса получила 7 лет за нападение на жену возлюбленного

В Кузбассе суд закрыл дело о покушении на убийство, совершенном 15 лет назад. В 2010 году в посёлке Яя неизвестная напала с ножом на жену местного чиновника, оставив её умирать на морозе. Женщину спасли, но она не смогла опознать нападавшего, сообщает Сiбдепо .

Расследование зашло в тупик, пока в 2024 году не задержали подозреваемую — бывшую коллегу мужа жертвы. Оказалось, она состояла с ним в отношениях и, решив устранить соперницу, спланировала нападение.

«Заранее вооружившись охотничьим ножом и скрыв свое лицо, догнала потерпевшую и нанесла множественные удары в область спины женщины. В результате нападения потерпевшая упала и схватилась рукой за клинок ножа, вследствие чего он отломился и остался у нее в руке. Нападавшая с места преступления скрылась, оставила женщину на улице в темное время суток в условиях низкой температуры, однако ей своевременно была оказана медицинская помощь. В соответствии с вердиктом присяжных заседателей суд приговорил виновную к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением специального звания», — отметили в Следкоме Кузбасса.

Однако ее план провалился: мужчина не стал жить с ней, а жена подала на развод. К моменту задержания подозреваемая уже несколько лет жила в другом регионе.