Любитель скорости на Audi влетел в фуру и погиб на трассе в Подмосковье

В Подмосковье водитель Audi погиб при столкновении с фурой на большой скорости

На трассе М-12 «Москва —Казань» в Подмосковье произошла смертельная авария. ДТП случилось в ночь на 25 сентября и унесло жизнь водителя Audi, который врезался в фуру, сообщает «Царьград» со ссылкой на региональный главк МВД.

Авария произошла в Орехово-Зуевском городском округе на 85 км автотрассы. По данным полиции, молодой автомобилист на немецкой машине разогнался и влетел в грузовик, который ехал в попутном направлении и перестраивался в левый ряд.

В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте. В прессе пишут, что за рулем Audi был 25-летний предприниматель из Татарстана.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Правоохранители выясняют прочие детали и обстоятельства смертельного столкновения.