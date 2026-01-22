«Лиза 20.01.26»: напавший на лицей Нижнекамска сделал запись о подруге на разгрузке

Напавший на лицей в Нижнекамске нанес на свое снаряжение имя умершей подруги

13-летний подросток, напавший на нижнекамский лицей с ножом, написал на своей тактической разгрузке (боевой жилет с подсумками — ред.) имя и дату смерти единственной подруги Лизы, сообщает SHOT .

Девочка два дня назад снимала видеоролики на крыше жилого дома, но поскользнулась и упала с высоты. Она погибла. Школьница была одной из немногих, кто хорошо общался с подростком, атаковавшим в четверг лицей.

После задержания у парня изъяли оружие и элементы экипировки. Имя и дату смерти девочки нашли на тактической разгрузке парня.

22 января вооруженный ножом подросток напал на нижнекамский лицей. Он успел ранить уборщицу. Женщина жива, ей оказали помощь.

Также SHOT пишет, что в лицее, который подвергся нападению, не было рамок металлодетектора на входе. По рассказам школьников, на входе дежурили не охранники, а пожилые женщины. Они не смотрели, кто и что проносит в школу. Кроме того, ученики жаловались на хамство сотрудниц.

При этом на обеспечение безопасности лицею выделили около 1,5 млн рублей в 2025 году. Тендер выиграло ЧОП «Империя».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.