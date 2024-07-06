Ливни и грозы накрыли Ярославскую область

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Город Даниловский под Ярославлем остался без света и воды из-за урагана

Даниловский район в Ярославской области остался без света и воды из-за непогоды, сообщил глава региона Михаил Евраев.

В Даниловском районе без воды и света остались город и 39 населенных пунктов.

Повреждены три автомобиля, кровли жилых домов и детский сад «Сказка».

«В районе введен режим повышенной готовности, работают комиссия по чрезвычайным ситуациям, штаб по ликвидации последствий урагана», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Пострадавших нет, уточнил Евраев.