Ливни и грозы накрыли Ярославскую область
Город Даниловский под Ярославлем остался без света и воды из-за урагана
Даниловский район в Ярославской области остался без света и воды из-за непогоды, сообщил глава региона Михаил Евраев.
В Даниловском районе без воды и света остались город и 39 населенных пунктов.
Повреждены три автомобиля, кровли жилых домов и детский сад «Сказка».
«В районе введен режим повышенной готовности, работают комиссия по чрезвычайным ситуациям, штаб по ликвидации последствий урагана», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Пострадавших нет, уточнил Евраев.