Липецких бизнесменов арестовали за махинации при военных поставках
Руководителей компании арестовали за растрату при поставках в армию России
В Москве арестовали топ-менеджеров липецкого пищекомбината по подозрению в растрате при поставке продуктов в Минобороны России, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.
АО «Грязинский пищевой комбинат» оказывало ненадлежащие услуги по обеспечению продуктами питания Министерства обороны Российской Федерации, сказано в сообщении.
Трех руководителей предприятия отправили под стражу на два месяца.
«Грязинский пищевой комбинат» производит сухпайки и консервы для российской армии.