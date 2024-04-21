Липецких бизнесменов арестовали за махинации при военных поставках

Руководителей компании арестовали за растрату при поставках в армию России

В Москве арестовали топ-менеджеров липецкого пищекомбината по подозрению в растрате при поставке продуктов в Минобороны России, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.